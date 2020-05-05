海警局首度查獲境外汽車走私入境　涉案千萬人民幣

內地傳媒周一（4日）報道，上海海警局近日在一宗貨櫃走私案，發現內藏一輛完整汽車及大量配件，包括21部全新的進口高級轎車引擎和舊汽車零配件；另有個別貨櫃內存放凍品。該案是上海海警首次查獲「整車」走私入境案，涉案金額高達千萬餘元人民幣。目前案件仍在偵辦中，當局將結合海警「國門利劍2020」行動，嚴厲打擊各項海上違法犯罪行為。

海警局於上月14日凌晨，查獲一艘蒙古籍船舶，船上共有24個貨櫃，其中10個冷凍箱發出陣陣異味，檢驗後發現是豬肚、牛肉等凍品，其餘14個普通貨物貨櫃裝有固體物；所有貨櫃均無法提供貨物證明及運輸單證，也無法提供船舶證書，涉嫌走私。船上9名船員其中2人為台灣地區籍，7人緬甸籍，均被依法採取強制措施。

執法人員表示，走私凍品由於未經檢驗檢疫，因此是否來自疫區、是否感染病菌都不得而知，一旦流入市場，將直接危害群眾身體健康和生命安全。而貨櫃中發現的一些舊汽車零配件，很有可能是作為「洋垃圾」走私進入國內，在處理過程中，不僅會耗費大量成本，還會產生廢物和廢氣，對水源和空氣都造成巨大的污染影響。