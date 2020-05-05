新冠肺炎︰國際會議籌74億歐元　中國向世衞加捐3千萬美元

新冠肺炎肆虐全球，歐盟周一（4日）舉行視像會議，在數小時內成功為研發疫苗與療法籌得超過80億歐元（626億港元）款項，惟仍比目標金額少1億歐元（8.46億港元）。疫情最嚴重的美國及疫情持續擴大的俄羅斯均沒有參與。

會議由歐盟、英國、加拿大、法國、德國、意大利、日本、挪威及沙特阿拉伯主持，共有42個國家領導人或代表參與，包括中國駐歐盟使團團長張明；聯合國秘書長古特雷斯及世界衞生組織總幹事譚德塞亦有與會。歐盟委員會主席萊恩在開幕時呼籲，所有國家都應捐款，「為真正的全球努力」付出。

不過，早前已叫停對世衞資助的美國沒有參與是次籌款活動，華府官員被記者問及原因時是未有解釋。有報道則引述有美國官員消息指，由於美國即使叫停世衞資助，在全球衞生領域上仍是最大捐款者，故無必要參與是次活動。

而代表中國的張明則表示，中國是國際社會負責任的一員（a responsible member），除了早前已向世衞捐出2000萬美元（約1.56億港元）外，亦承諾再加捐3000萬美元（約2.34億港元）。他稱嚴格的責備遊戲於事無補，強調中國正與全世界分享抗疫經驗。

歐盟為疫苗開發捐出10億歐元（84.6億港元），日本捐出8億（約62.4億港元），法國、德國、沙特則均捐出5億歐元（約42.3億港元）。歐盟表示，籌得的款項中，44億美元（約343億港元）會用作開發疫苗，20億美元（約156億港元）會用作尋求療法，另外16億美元（約125億港元）則作生產檢測工具用。