新冠肺炎：世衞證將討論台灣與會議題　由成員國決定

世界衞生組織周二（5日）在日內瓦例行記者會上證實，已經有兩個國家提案，將在5月18日的世衞大會（WHA）上，由成員國討論是否讓台灣是以觀察員身份參與會議。

世衞法律顧問所羅門（Steven Solomon）表示，台灣能否參與WHA，並非該組織秘書處有權決定，而是取決於194個成員國。他重申，該組織是一個政府間的組織，49年前聯合國決定中國席位只有一個合法代表為中華人民共和國，這個決定至今有效。世衞是聯合國專門機構，必須遵守聯合國規定。他又稱，很多人把重點放在台灣能否參與世衞組織的議題，但也有其他地方想跟組織建立聯繫，強調組織人員不參與地緣政治問題。

所羅門在記者會上讚賞台灣在應對疫情方面取得的成就，但對於台灣自稱於去年12月31日向世衞提出新冠病毒人傳人的警示郵件，他澄清台方在郵件中只向該組織要求提供更多訊息，並沒有通報人傳人。

另美媒報道，華府內部正傳閱一份草案，內容是推動台灣加入世衞大會，作為對世衞過份依賴大陸的還擊。據報，美方已獲澳洲支持，目前正進一步尋求德國、法國和英國加入。報道再提到，美國政府考慮成立一個新的全球衞生組織取代世衞，確保美方在組織內擁有更大的影響力。