憂中國滲透校園　美眾議員促教育部交外資報告

孔子學院近年在全球大學校園廣設，被美國指是中國政府控制的思想宣傳武器。美媒報道，多名共和黨籍眾議員周一（4日）聯署，致函美國教育部部長德沃斯（Betsy DeVos），要求下周一（11日）前，交出有關美國高等教育機構收受中國等外國資金的報告，以便向中國追究瞞疫等責任。

聯署議員包括保守派共和黨俄亥俄州眾議員喬丹（Jim Jordan）等人，他們在信中表示擔憂中國政府以策略性投資及宣傳中國文化為由，透過國內110間孔子學院及500多間孔子教室，將大專院校變成對美國學生洗腦的場所，並試圖竊取美國公司甚至美國政府的機密資訊及科技。

信中又提到，中國除了以金錢威脅美國學術自由，亦限制任何不符合其宣傳論調的新冠肺炎起源研究調查。議員質疑接受聯邦納稅人資金資助的美國高等學府，是否應收取來自中國或其附屬組織的資金，又強調不能允許共產主義政權以金錢換取進入美國高等學府的資格，必須向中國追究瞞疫等責任。

中國在美國資助成立多間孔子學院，惟部分因近年爭議眾多及美國政府施壓而關閉。有美媒估計，約40間在美孔子學院現已關閉，加州大學戴維斯分校（UC Davis）的孔子學院今年8月15日起亦將關閉。