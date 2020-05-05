台男開槍殺模範警　二審改判囚終身

台灣鄭姓男子去年在台鐵上因補票問題，持刀殺死模範警員李承翰，法庭因鄭男有精神障礙，日前裁定其無罪，事件引起社會關注。同樣在去年，台南刑警大隊探員劉三榮遭梅姓男子開槍打死，台南地院去年12月一審判梅男19年2個月有期徒刑。案件經上訴，高等法院台南分院周二（5日）改判梅男終身監禁。

案情指，48歲的被告梅男，曾因打傷45歲的台南市刑警大隊偵查佐劉三榮眼睛，雙方結下嫌隙。去年6月13日晚，劉男與友人在柳營區新開張的卡拉OK聚會，到翌日凌晨1時許，他致電梅男到卡拉OK商討賠償事宜。

梅男到場後與劉男爆發口角，期間前者突然從友人的背囊取出手槍，近距離向劉男開了1槍，子彈穿過其右上臂進入體內，射穿右肺、橫膈膜、肝臟及腸繫膜，導致他大量血胸、腹血及右肺塌陷，送院急救仍不治。梅男案發後逃離現場，同日深夜就在高雄市內門區被逮。

梅男案後否認蓄意殺人，又辯稱開槍後不知死者中槍。但法院一審認為，他開槍位置與劉男距離極近，應可預見射中對方並造成死亡，加上在場證人都指證看到死者右上臂流血，被告稱未察覺中彈有違常理，故分別依殺人和非法持械罪判囚15年和4年半，合併執行19年2個月。劉男家屬其後上訴，二審撤銷一審殺人部分判刑，改判無期徒刑、褫奪公權終身。