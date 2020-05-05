新冠肺炎：市兩會防疫要求　開會前兩周不得外出聚餐

內地多個城市陸續舉行地方兩會，河南周口市四屆人大五次會議和政協四屆四次會議，將分別於本月12日至14日及11日至13日召開。為防範新冠肺炎疫情，該市日前印發《周口市2020年兩會期間疫情防控技術指南》（下稱《指南》），要求所有出席會議的人士，會前14天不可聚餐、旅行。

《指南》指出，市、縣（區）疫情防控指揮部分級負責市縣兩會期間疫情防控工作，制定防控預案，排查所有參與會議的代表委員和工作人員的健康狀況及活動軌迹，了解其外出史、接觸史、疾病史等，所有人均需持有居住地健康碼綠碼，嚴禁帶病入會。

目前在境外、省外旅居的代表委員，需提前7至14天返抵周口市，按照規定接受隔離醫學觀察及核酸檢測。已在該市的代表委員及工作人員，會前14天內不得外出聚會、聚餐、旅行，有跨省旅行史或發燒人士需接受核酸檢測。相關人士進入會場前需測量體溫，全程佩戴口罩，會議期間不可私自外出，如需外出須向組委會報備批准，且不得參加聚餐活動。

《指南》又要求相關部門做好會場、駐地賓館、餐廳等場所及會務用車的清潔消毒工作，加強食品安全監管和餐具的消毒管理，採用分餐制、彈性就餐等形式，避免人群聚集，並做好疫情防控物資儲備工作，包括準備足夠的醫用外科口罩、消毒劑、酒精搓手液、測溫儀等，在會場安排醫護人員和急救車輛，設置臨時隔離間等。