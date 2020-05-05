新冠肺炎：防疫情反彈　國務院聯絡組再赴武漢

由丁向陽（左）和于學軍（右）率領的國務院聯絡組再赴武漢。

隨着湖北武漢市新冠肺炎疫情趨緩，由國務院副總理孫春蘭率領的中央指導組，上月27日已離開武漢返回北京。為及時了解和反映湖北及武漢疫情防控工作情況，督促落實各項防控措施，鞏固疫情防控成果，嚴防疫情出現反彈，國務院經中央批准，周一（4日）再派聯絡組前赴武漢。

報道指，聯絡組組長和副組長分別由國務院副秘書長丁向陽，以及國家衞健委副主任于學軍擔任。兩人抵達武漢後，將與湖北省委書記應勇，省委副書記、省長王曉東等人召開會議，研究下一步工作。

丁向陽表示，聯絡組將協調推動湖北和武漢重點做好7個方面的工作，包括社區防控、擴大核酸檢測和抗體檢測範圍、做好無症狀感染者的隔離和調查工作、加強對治愈者的後續治療和康復幫助、提供疫後綜合症應對處置、統籌推動復工復產復學，以及加強公共衞生應急體系建設。

應勇代表省委省政府歡迎國務院聯絡組時表示，湖北將時刻做好疫情防控，確保疫情不反彈、疫情防控不前功盡棄，並將繼續加強社區、公共場所、企業及事業單位、學校等區域防控，嚴格做好醫院感染防控和發燒門診閉環管理。