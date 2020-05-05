4歲女遭虐打昏迷至今　未來需再做開腦手術

黑龍江佳木斯市4歲女童于某茜，早前遭繼母毆打致顱內出血，近日接受開腦手術，至今仍然昏迷。其張姓生母周二（5日）稱，醫生透露女兒情況稍有好轉，但未知何時才會甦醒，未來需做第2次開腦手術，又指當務之急是救女兒，然後爭取撫養權。

張女稱，受疫情影響未能進入深切治療部探望女兒，只能每逢周三、周五與醫生以電話溝通了解進展，目前已花了十多萬元（人民幣，下同）醫療費用。雖然她獲當地婦聯捐助2萬元（約2.23萬港元），且前家翁花光積蓄支付部分醫療費，惟仍拖欠醫院部分費用，未知後續醫療費用如何籌措。

她表示，自己在一間餐館做侍應，每月收入約2000元（約2230港元），兩年前離婚後，女兒的撫養權歸於前夫。她最後一次見到女兒，是去年年底在前家翁家中，「當時還沒送到我前夫那裏，姑娘（女兒）被照顧得挺好的，沒有甚麼問題」，直至上月27日接獲警方通知，才知悉女兒被打。

據此前報道，有網民爆料稱于某茜疑遭繼母毆打致顱內出血，全身有多處新舊傷，更有疑似被煙頭燙傷的痕迹，額頭、臉頰和鼻亦有出血。警方上月29日以涉故意傷害罪，刑事拘留女童28歲生父于傳龍和30歲繼母曲婷婷。