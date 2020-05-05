解放軍退役少將撰文　武統台灣代價巨大不可輕率

美國近年通過一系列對台法案，近期美軍艦機又頻繁現身台海、南海及東海，導致大陸與美國以及兩岸局勢緊張。在新冠肺炎肆虐全球的情況下，美國因疫情嚴重自顧不瑕，有輿論認為現時是武統台灣的時機，不過解放軍退役少將喬良則認為，現在武統台灣，大陸將付出巨大代價，解決台灣問題不可輕率急進。

喬良曾是解放軍空少將，現任大陸國防大學教授。近日他在雜誌訪問和個人微博中，均談到對台灣問題的看法。他強調，大陸的終極目標並非統一台灣，而是達成民族復興的大夢。他指大陸雖是全球製造業第一大國，但自身資源不足以支撐製造業需求，自身市場亦不能完全消化製造業產品的國家。當全球經濟都仍處於美元體系之下，大陸的任何決策都不能不考慮這一首要外部約束，才能確保自身利益最大化。

喬良認為，美國擺明要插手兩岸事務，而對方亦有此實力。一旦解放軍對台動武，美軍雖不會直接對華開戰，卻會聯同西方國家封鎖制裁大陸，包括令大陸製造業所需資源和生產商品無法進出，同時透過紐約倫敦兩大金融中心，掐斷中國的資金鏈。因此他認為，解決台灣問題的關鍵不在於如何解決台獨勢力，而在於要先解決中美實力對比。中美一日未分勝負，台灣問題便不可能徹底解決。

因此他提出，大陸不應隨着美國的節奏起舞，不能讓美國一個接一個給大陸找麻煩（台北法案就是其中一個），並一個接一個坑跳進去。有些東西大陸可以不理睬，有些東西我們可以換用美國人不喜歡的方式去理睬。這都是大陸抵消美國影響的方式，包括抵消它用台灣問題來影響大陸。