內地兩省雷雨交加落冰雹　市民穿頭房屋受損

內地連日出現反常天氣，繼河南鄭州日前氣溫由攝氏40度急降至20度，湖南多地周一（4日）晚亦出現大規模落冰雹，尺寸足有半隻手掌大小，其中芷江侗族自治縣梨溪口鄉有多間房屋因而倒塌，4人受傷送院。

網傳片段可見，冰雹如雞蛋大小，伴隨着大雨傾瀉而下，其中桃源縣氣象台當日下午6時53分發出冰雹橙色預警信號。除了桃源縣，張家界市桑植縣、懷化市芷江侗族自治縣等地都有落冰雹，有房屋屋頂被冰雹擊中損毀嚴重，有民眾不幸被冰雹擊穿頭。

受落冰雹影響，梨溪口鄉有7幢房屋倒塌，其中2幢嚴重受損，4人受傷均已送院治療，暫無生命危險。該鄉全面停電，17個受災戶共37人已獲妥善安置，鄉村共15處道路因樹木倒塌致交通中斷，具體災情待進一步核實。

除湖南省落冰雹，湖北亦受強對流天氣影響下起暴雨，多地錄得超過50毫米雨量，其中宜昌宜都市24小時的雨量達85毫米。湖北省氣象局表示，全省在12小時內共錄得14萬次閃電，武漢市氣象台更在周二（5日）凌晨連發6個暴雨冰雹預警。有網民指，凌晨3時被雨聲、雷聲嚇醒，甚至有大樹被吹斷。