韓國瑜罷免案答辯書發布　中選會不排除設帳篷投票

台灣高雄將在6月6日就市長韓國瑜罷免案舉行投票，中選會周二（5日）發布罷免公告，包括韓國瑜的答辯書等事項。另台灣的中選會主任委員李進勇表示，截至周一（4日）已完成洽借1313個投票所，預計周六（9日）前達到100%，並不排除設置帳篷作為投票所。

中選會的公告包括罷免理由書、答辯書等事項，罷免投票時間為6月6日上午8時至下午4時，罷免活動共計15日，時間為5月22日到6月5日每日上午7時至晚上10時，期間高雄市選委會將舉辦公辦電視罷免說明會。至於韓國瑜的答辯書共有5600多字，總計提出15項政績，其開場白引用了佛經，強調「心無罣礙，無罣礙故，無有恐怖，遠離顛倒夢想，究竟涅槃」。

15項政績包括「市府推動，招商引資」、「特色觀光，玩轉高雄」、「發展經貿，提振產業」等，其中後者部分提及到愛情摩天輪開發案，指2020年1月美國團隊到訪遞交合作文件，市府亦積極邀請有關業者或廠商於愛河周邊投資，發揮高雄港灣城市優勢，促進經濟發展。

答辯書同時提及橋頭科學園區籌設計劃料可提供1.1萬個就業機會，年產值可達1800億元新台幣（約477.5億港元）。至於其他政績還包括「防制毒品，校園開始」、「安穩享老，世代共好」、「落實防疫，守護健康」、「數位雙語，世界接軌」等。

另一方面，李進勇表示，截至周一已完成洽借的投票所佔了全體1823個的72%，還有510個缺口，對選務進行造成很大困擾。他強調投票所數目不會變，既符合保障民眾權益的標準，也會配合防疫需求，但須釐清高雄市政府及所轄各區公所、高市選委會、中選會在罷免案中的地位。

至於投票所缺口方面，李進勇強調要依法、依理、依情來辦，同時周二起將啟動備援計劃，請各區公所全力配合持續盤點哪些地方中央所屬機關構、公立學校可作為投開票所，以最快速度提供，並會公開向高雄市民間徵借場地。李最後指出，不排除搭帳篷作為投票所，希望在周六前能克服困難，達到投票所目標數。

此外，罷韓團體包括「WeCare高雄」發起人尹立周二指出，高雄市警察局督察組近日通報，若超過3人的罷韓戶外宣傳活動未有申請，就會依法處置，更有客運業者透露廣告商受到別接罷韓廣告的壓力。他認為，市府相關部門已全面啟動反罷韓，顯示韓國瑜濫用權力。而警方回應強調一切依法，若不妨害交通、原則上不會處置；亦有廣告業者表示，只要廣告內容無攻擊性字眼，原則上均可刊登。