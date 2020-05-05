台多個水庫蓄量吃緊　高雄及台南周四起減壓供水

台灣今年全境春雨的降雨量僅為去年的6成，中南部多個水庫蓄水量亦不足兩成。為防梅雨不如預期，穩定南部地區供水，台灣的水利署宣布自周四（7日）起，把台南及高雄的水情燈號調整為減壓供水黃燈，在不影響民生防疫用水下，實施離峰時段自來水減壓供水，政府機關及公營事業停止非必要用水。

水利署指，經旱災水利署緊急應變小組第一次工作會議討論後，決定周四起實施上述措施。台南及高雄地區的水情燈號由綠轉為黃燈後，政府機關及公營事業將停止使用自來水供應噴水池、澆灌、沖洗外牆及水溝等非急需或非必要用水，並於每日晚上10時至隔日上午6時實施自來水減壓供水。當局強調措施不會影響民生防疫用水，針對管線末端或高地區水壓不足時，預為配置臨時供水站及水車因應。

該署又介紹，各地自去年9月以來降雨僅為歷史平均值50%至70%，惟在各部門共同努力推動跨區域調度、水庫總量管制、推動農業水資源競用區轉作、節水灌溉等措施後，去年11月枯水期開始至今6個月均能穩定供水。不過當局強調，目前時序將進入枯水期最乾的時期，即梅雨季前的最後階段，當局會以本月底前保留一個月民生及產業用水為目標。

根據水利署資料，中南部多個水庫蓄水量都低於20%，包括雲林縣湖山水庫19.49%、台南市南化水庫18.37%、台中市德基水庫17.54%、高雄市阿公店水庫13.24%及嘉義縣曾文水庫9.78%。另為確保供水，水利署人工增雨作業團隊周二下午1時30分，在苗栗縣永和山、花蓮縣鯉魚潭等多個地區進行地面人工增雨作業，冀帶來更多雨量。

而針對節水措施，台南市長黃偉哲認為，因應新冠肺炎防疫需求，衞生局、教育局等部門會正常宣導洗手防疫，配合節水之餘，各局處及所轄單位應再研究更精進作法，改善台南用水供水效率。他又呼籲民眾不要恐慌及儲水，強調若儲水分散，將無法統一調度，可能會出問題，希望民眾能共同節水，珍惜資源。