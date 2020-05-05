五四宣傳片《後浪》惹議　網民：不是我的生活

內地官媒日前播出五四運動101周年宣傳片《後浪》，致敬年輕一代，影片以上一代稱許的口脗激勵當今年輕人，鼓勵他們在前輩的資源上追求自己的興趣及夢想。不過，內地網民意見兩極化，有人認為影片帶來「正能量」，有人則批評影片忽視現實問題，非常「離地」。

《後浪》由影視網站bilibili（嗶哩嗶哩，俗稱「B站」）所製作，周日（3日）晚在官媒電視台播出，由國家一級演員何冰演講，題為「獻給新一代的演講」，「後浪」指年輕一代。何冰在影片中深情又激昂地演講，「人類積攢了幾千年的財富，所有的知識見識智慧和藝術，像是專門為你們準備的禮物」，又指年輕人處於一個幸福的時代，可以去遠方旅行、追求自己的愛好、結交朋友，「你們擁有了我們曾經夢寐以求的權利，選擇的權利，你所熱愛的就是你的生活」。他最後更激動地喊出：「奔湧吧後浪，我們在同一條奔湧的河流。」

《後浪》一出，即引起網民熱烈討論。有人批評，影片素材全是科技、旅行、遊戲等，是在鼓吹消費主義，「勞動節不談勞動，不談五四精神」；亦有人稱自己並非「後浪」，而是「韮菜」（被剝削者），「拚命工作也買不到一套房」；有人感到失望，「影片很美好、演講很激動，卻不是我的生活」。

不過，亦有人受到影片激勵，他們感恩「前浪」（老一輩）創造的財富，「感謝上一代為我們創造基礎」、「勇敢去闖，吾輩當自強」、「一個國家最美好的風景，就是充滿活力的年輕人」、「祖國進步了」。