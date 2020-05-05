內媒記者採訪活埋案遇襲　原陽縣公布新規捱轟

河南新鄉市原陽縣4名男童早前在地盤玩耍時疑被泥沙活埋致死，事後多名內地傳媒記者前往採訪卻遭多人阻攔毆打並搶走手機，引發爭議。事件剛過不久，原陽縣當局上周六（2日）發布針對媒體赴當地採訪的管理辦法，再次引起外界關注，有內媒更直指辦法有不少挑戰法律之處。

該「原陽縣新聞媒體採訪接待管理辦法」共有11條規定，包括新聞記者到當地採訪時，由縣委宣傳新聞管理辦公室驗明其合法有效的記者證件後，向來訪記者發放採訪許可證；來訪情況不明下，記者不能入工作區、辦公區或自由活動等。

辦法還細緻規範記者採訪接待流程，其中以「異常狀態」形容記者已到達採訪現場，並建議至少兩人負責記者接待，以便緊急情況下能抽身向上級報告。

事件除惹來網民關注外，亦有內媒發表評論，指這項管理辦法有不少挑戰常識和法律之處，包括所謂的採訪許可證，質疑「甚麼時候，記者去地方採訪，還要得到地方有關部門的批准了？」評論強調，記者證不僅本身就是法定的採訪許可證，且是唯一合法證件，故原陽縣自己整出證件沒有任何法律效用。而自引發輿論熱議後，原陽縣已將有關規定的文章刪除。