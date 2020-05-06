新冠肺炎︰特朗普澄清病毒非來自武漢實驗室　將發表源頭報告

美國總統特朗普和國務卿蓬佩奧先後表示，有證據顯示新冠肺炎病毒來自中國武漢實驗室。特朗普周二（5日）表示，將會發表一份詳細說明新冠肺炎病毒起源的報告，但他未有交代細節及具體時間表。他又接受報章訪問澄清之前所指是病毒來自武漢，並非針對當地實驗室。

特朗普當日準備前往亞利桑那州，在白宮外接受訪問時表示，希望中國處理疫情具透明度，希望中國找出甚麼事情發生，避免重蹈覆轍。特朗普在疫情爆發初期，一度讚揚中國應抗疫做法，但其後就疫情嚴厲指摘中國瞞疫，又聲言要加關稅作懲罰。

另外，特朗普周一（4日）接受《紐約郵報》專訪，澄清之前指病毒來自武漢，並非指武漢的實驗室，又相信中國並非故意令病毒外洩。但他批評中國未有及早阻止國民到全球各地，結果令病毒向全球擴散。他又指中美在數月前才達成首階段貿易協議，但現時出現疫情，未來或會把醫療物資例如藥物的生產線，逐步由中國搬回美國。

據美國約翰斯霍普金斯大學數據，截至美東時間周二下午5時半，美國新冠肺炎確診病例突破120萬宗，死者達70,646人。