新冠肺炎：北京協和醫院分享援湖北經驗　60%危重病人肢體缺血

新冠肺炎疫情持續，截至周三（6日）凌晨，內地累計報告確診病例82,881宗，死亡4633人。國務院聯防聯控機制周二（5日）召開召開新聞發布會，最後一支撤離湖北的北京協和醫院醫療隊員，會上分享了救治新冠肺炎患者的經驗和方法。其中重症患者進入深切治療部後，有50至60%病人出現肢端發涼、變紫，手指和腳趾甚至發黑、壞死等情況。

北京協和醫院內科學系副主任嚴曉偉指，重症患者會出現肢體缺血的情況，經專家討論、會診，認為新冠肺炎會對血管內膜造成損傷，引起炎症風暴會造成凝傾向，所以抗凝治療非常重要「採取抗凝治療後，病人肢端發黑和壞死的情況有明顯緩解，所以對重症病人把抗凝和抗血小板聯合，取得了比較好的效果」。

嚴曉偉又表示，協和醫院在援湖北時，對應重症患者會有一套規章制度，病人入院時應該做甚麼，病人展現出病情變化時應該做甚麼，都會預先做準備，一般情況下按照流程治療都是正確的；而值班醫生會分成三線，在第1線和第2線處理不了病人病情變化時，24小時都可以聯絡第3線醫生，對每個危重症病人給予最恰當的個體化治療。

婦兒黨總支書記孫紅表示，由於危重症患者生活完全不能自理，病情變化非常快，患者各個臟器可能都要靠儀器或者藥物來維持，所以護理方面顯得非常重要。而有些武漢的病院沒有暖氣，護士便會盡力為患者保暖，有些護士更會把自己的電氈氈和暖寶寶以及一些保暖內衣，借給患者使用。