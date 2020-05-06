果園櫻桃霉爛有蟲　遊客拍片質問遭毆打

內地民眾均趁五一假期出遊，來自貴州貴陽市的黃女士亦不例外。她周日（3日）與許姓丈夫及親友到當地一果園採摘櫻桃，卻發現大多都霉爛、有蟲，遂向果農反映，未料雙方發生口角，繼而動武，黃女士更被對方推倒在地，幸送院檢查後並無大礙。

黃女士透露，當日到烏當區阿栗村採摘櫻桃，多名果農都稱採摘季節已過，涉事果農卻稱園內仍有很多櫻桃，一行7人遂每人繳交15元人民幣（約18港元）入果園。惟他們爬上山後，發現情況與果農聲稱的有出入，「櫻桃爛的爛，小的小，根本就採摘不了」，且櫻桃上有很多蟲。

許男等人之後與果農理論，後者卻解釋櫻桃已經快過季，蟲是果蠅對人沒有危害。果農的丈夫起初願意賠償一筐櫻桃，惟他們準備取走時遭果農搶走，「說我們白玩不給錢」。雙方之後發生口角，期間黃女士的孩子突然流鼻血，許男即隨口稱「是不是因為你們櫻桃有毒導致小孩流鼻血」，終將對方怒點激發。

許男當下用手機拍攝片段，未料遭對方搶走毀壞，更被人用木櫈、木棍毆打，黃女士與其他人見狀即上前勸架，期間被推倒在地，親友遂立即報警及將她送院。果農事後表示，雙方已就事件達成和解，但不願透露事發詳情。