2台男假裝警察查地下錢莊　詐財50萬新台幣獲刑

台灣台中2名分別蔡姓和王姓的男子，早前涉嫌在得知陳姓男子等人向地下錢莊借高利貸後，謊稱自己是正在在偵辦案件的退休警察及承辦警察，更可透過黑白兩道力量協助解決債務。陳男等人信以為真，先後共交付50萬元（新台幣，下同，約13.2萬港元），後察覺有異報警揭發事件。台中地院近日依詐欺罪，各判囚蔡男及王男1年半及1年4個月，可上訴。

蔡男及王男透過管道得知陳男等兩名工程公司合夥人，自前年8月起向多家地下錢莊借錢。隨後蔡男涉嫌在去年6月底致電給陳男，自稱「蔡處長」，是嘉義縣退休警察，要偵辦及掃蕩地下錢莊，並可協助處理債務。陳男查證電話確屬派出所號碼，於是信以為真，聯繫蔡男交付30萬元（約7.9萬港元）。

隔天，蔡男再約陳男某餐廳見面，王男亦有到場。王男自稱「王警官」，曾拘捕錢莊的江姓業主，陳男於是又交付了20萬元（約5.28萬港元），蔡男隨即派綽號「冬瓜」、「芭樂」的兩名「警方人員」，帶陳男到汽車旅館安置保護。

不過陳男兩人最終發覺有異，決定報警，佯稱可再交付錢財，誘王男到場再由埋伏的警方拘捕，警員再循線逮捕蔡男。