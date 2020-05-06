新冠肺炎：武漢居民擬為疫亡者立紀念碑　遭警方監控

新冠肺炎疫情持續，被指為疫源地的湖北武漢市至今通報3869人疫亡。一名武漢市居民張海日前在微博上，發起為疫亡者建立紀念碑的募捐行動，卻遭當地警方監控微信、微博、電話，警方甚至上門要求張男到派出所，令其不要再網上散布不當言論。

張男發文表示，自己父親是一名參與原子彈研製的老兵，今年1月在廣東意外骨折，同月16日返回武漢準備做手術，但不幸感染新冠肺炎在2月1日逝世。張指自己發起籌款，是希望為不幸感染新冠肺炎而病逝的武漢人，立碑紀念，刻上每個死難者的名字和照片，讓更多人紀念那些逝去的生命。

張男周一（4日）接受境外媒體採訪問，表示災難是因為武漢當局早期的瞞報、謊言而造成，立碑的意義在於給予後人一個警醒，希望悲劇不會重演。但他強調自己熱愛國家，擁護國家，亡父更是解放軍老兵，但「一碼歸一碼」，他有權為自己父親追責。

而日前張男遭派出所警員警告，指現時情況複雜，擔心有反華分子混入募捐群中。張男回應，指自己的家事不需要任何外人的陪同與監控，籲警方不要將資源用在自己身上，卻不願意面對訴求，解決問題。