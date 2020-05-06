食品中加入罌粟殼粉　兩老闆獲刑1年2個月

江西萍鄉市有黑心商家為吸引更多顧客，竟在湯料中加入「罌粟殼粉」。萍鄉市安源區人民法院日前開庭審理，裁定2名店主犯生產、銷售有毒、有害食品罪成，各判囚1年2個月，罰款5萬元（人民幣，下同，約5.6萬港元），支付懲罰性賠償金120萬元（約134萬港元），並向曾到該店的消費者公開賠禮道歉。

被告何某紅、何某清為親姊妹，2人合夥經營一間名為「正宗某某牛肉粉」食店，在前年8月至去年1月期間，為增加米粉口感，吸引更多顧客，在明知罌粟殼粉為非食品原料的情況下，在外購入2.5公斤罌粟殼粉，再與其他食材一起熬製高湯，加入米粉、麵等食物中對外銷售。

經檢驗，現場抽樣的湯料、自製湯料包均檢出可待因、嗎啡、罌粟鹼、蒂巴因、那可丁等禁用物質。截止案發前，她們購入的罌粟殼粉已用完，銷售金額共計12萬餘元（約13.4萬港元）。萍鄉市公安局開發區分局將該案移送審查起訴，法院去年6月以生產、銷售有毒、有害食品罪，對2名被告提起公訴並附帶民事公益訴訟，同年9月作出一審判決。

罌粟殼含有20多種生物鹼，具有鎮痛、催眠、呼吸抑制與鎮咳作用，一般用於醫藥行業。若進食加入罌粟殼的食品，會有心跳加快、臉紅、不易入睡等情況，內地法律明令禁止在食品中加入罌粟殼。