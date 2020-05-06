台企頻遭網攻　官員指黑客來自大陸和俄羅斯

繼台灣中油公司遭黑客入侵後，台塑石化有限公司周二（5日）亦傳出遭黑客攻擊。台灣的國安官員周二回應稱，黑客近日針對基礎建設系統、高科技產業等展開攻擊，攻擊來源包括俄羅斯與中國大陸，不排除是針對台灣的蔡英文總統就職典禮前的測試性攻擊，國安團隊及資安部門將全面提高警覺。

上述官員表示，黑客目標是醫療系統、醫療機構、疾病管制等相關機構，以盜取資料。早前台灣的衞福部疾官署人員的帳號、密碼、個人資料疑遭黑客入侵，官員稱，調查發現懷疑黑客透過歐洲等地IP作為跳板入侵，先在電腦主機植入後門程式，再竊取相關資料，不排除是歐洲或中國大陸黑客所為。

該官員認為，上述黑客入侵事件並非個別事件，主要目的可能是為了測試和癱瘓網絡，就時間上來看，不排除是針對本月20日舉行的台灣的總統就職典禮。

另外，蔡英文將在就職典禮後開展第二個總統任期，除台灣的行政院長蘇貞昌將獲留任帶領行政團隊外，多數閣員亦預料留任。台媒周三（6日）引述軍方高層表示，台灣的國防部長嚴德發和台灣的參謀總長黃曙光將留任原有職位；並強調軍心穩定仍是政府高層最重要的考量。