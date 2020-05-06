少年慘遭僱主禁錮虐待　BB彈掃射再逼吃糞

台灣彰化一名17歲少年去年10月透過中介，跟隨一名有毒癮的詹姓男僱主到桃園做鐵工。對方得知少年想離職後，竟把他與另一名林姓少年囚禁3個多月，期間以氣槍、電擊棒等虐待兩人，讓他們捱餓，甚至餵食狗糞。涉事僱主等3人被捕，檢方依涉殺人未遂等罪嫌於周二（5日）向法院聲請羈押禁見。

報道指，受害少年來自單親家庭，父親去世後與越南裔的母親相依為命。他控訴，去年跟詹男到桃園工作，原可領2萬多元（新台幣，下同，約5200港元）薪金，但對方以房租、水電等名義，扣減薪金至僅餘4000元（約1037港元），更要他們向朋友借錢周轉。

少年與另一名21歲林姓同事因此萌生去意，卻遭詹男等人囚禁在彰化埤頭的住所，把他們綁在椅子上虐待，以氣槍裝上BB彈掃射，又以電線電擊及球棒毆打他們，也不給飯吃，連逃跑的力氣都沒有。少年表示，右腳中間3趾因遭電擊而壞死，右手中指也失去知覺，他們被囚禁期間被迫打電話跟家人報平安，更要忍淚假裝工作忙碌無法回家過年。

少年及後趁機向友人求救，揭發事件。警方接報後上門查訪，詹男假裝不知情，當晚把兩人帶往桃園躲藏。期間，林姓同事趁無人看管，跑到商店偷東西充飢時被捕，警方由此一併救出少年，2人於上月10日獲送往林口長庚急救。少年母親表示，原以為兒子真的因工作忙碌而未能回家，現在才知是遭囚禁虐待，令她非常痛心。

詹男等人在東窗事發後開始逃走，檢方於周一（4日）搜索他們的住所，檢獲球棒、氣槍及電擊器等證物，同時拘捕涉事3人，包括24歲的詹男、24歲李姓女子及28歲黃姓男子。檢方以涉殺人未遂、重傷害、私行拘禁及違反人口販運防制法等罪嫌，且有逃亡及勾串證人之虞，於周二晚向法院聲請羈押禁見。