涉違法代理大陸滴滴出行　台灣樂迪負責人遭起訴

大陸網約車平台「滴滴出行」2年前由樂迪科技代理進入台灣試業，但社運人士王奕凱向當局檢舉，指樂迪負責人王慈雍涉嫌違反《台灣地區與大陸地區人民關係條例》。台北地檢署查出樂迪的營運資金來自大陸母公司，只是以借貸方式規避審查，周三（6日）對王慈雍依法起訴。

王奕凱於前年2月12日向當局告發，質疑台灣樂迪以20萬元新台幣（約5.2萬港元）資本額，如何舉辦規模或逾百萬元新台幣的記者發表會，及向加盟司機提供數百元新台幣的各種補貼，對資金來源存疑。

檢察及調查機關發現，台灣樂迪成立時向一間香港公司借貸90萬美元（約698萬港元），雙方沒約定還款期限，只約定回贈固定百分比的每年營業額，與一般借貸契約不同。當局進一步調查發現，借貸公司是滴滴香港的關係企業，資金全來自大陸母公司。

大陸公司要在台灣設分公司或辦事處，必須獲得經濟部投審會許可，當局懷疑涉事企業以借貸方式規避審查，把資金從境外層層轉帳到台灣。王慈雍則否認營運資金及決策人來自大陸，只承認兩岸是使用相同的應用程式平台和業務，但檢方不採信她的辯詞。