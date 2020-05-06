國民黨中常會挺韓國瑜　民調指逾半民眾支持罷韓

台灣高雄市長韓國瑜面臨罷免案，投票將於6月6日舉行。台媒周三（6日）引述最新民調報道，有62%網民認為韓國瑜會遭罷免，總體而言有52.7%認同罷免。另有傳國民黨內部民調顯示，近7成高雄市民願出門參與投票，其中有半數民眾支持罷免。當日舉行的國民黨中常會上，與會者向韓國瑜表達支持。

台媒報道指，國民黨中常委周三在中常會與韓國瑜召開視像會議，會談及罷韓、防疫及近來市政推行的情況，包括愛情摩天輪等進度。據報韓國瑜在會上感謝黨內對高雄的關心，另一方面又批評政府紓困政策混亂。他發言時與會者熱烈拍掌，以示團結及支持。另有報道指，韓國瑜擬在本月20日台灣的蔡英文總統第二個任期就職當天，正式對罷韓活動表態，再度正面對決蔡英文。

截至周三下午1時，將近6千名網民參與最新民調，顯示僅有21.9%網民認為韓國瑜不會被罷免，不知道或沒意見的佔16.1%。至於是否認同罷免韓國瑜方面，39%表示非常認同，13.7%表示還算認同；不太認同及完全不認同則分別有13.3%及17.5%，不知道或沒意見的則佔16.5%。至於韓的市政表現，認為不太好及非常不好的分別有19.9%和34.1%，認為非常好或還算可以的合共不足30%。

另一方面，有傳國民黨智庫3月底委託民調公司製作民調供內部參考，結果顯示在7成有意願出門參與罷免投票的高雄市民中，有50%支持罷免韓國瑜，等同是有35%市民支持罷韓。不過國民黨文傳會未證實上述民調。

根據中選會最新統計，在應設置的1823所投票所中，目前已完成洽借1622所，洽借比率近89%；僅剩三民區、鳳山區、苓雅區尚未完成投票所設置，共缺201所，絕大部分均是向市立學校洽借未果，為保障民眾權益方便投票，中選會呼籲各校能再考慮。