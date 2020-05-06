五一假期出遊人數總收入　遠超中國旅遊研究院預測數字

內地為期5日的五一假期已結束，據文化和旅遊部統計數據顯示，在5日內共接待1.15億人次內地遊客，旅遊收入475.6億元（人民幣，下同，約528億港元）。此數據遠超於中國旅遊研究院早前預測的0.31億總人次和165.78億元（約184港元）總收入。文化及旅遊部周二（5日）表示，鄉村遊和周邊遊等旅遊模式是本次假期民眾的出遊特點。

統計數據顯示，五一期間單日最高接待遊客數量為周日（3日），高達3094.4萬人次，上周六（2日）遊客亦超過3000萬；收入最高的日期為上周六，共有128.6億元（約143億港元），周日總收入亦超過百億。另據交通運輸部統計，公共交通工具發送旅客數量約為去年同期45%，惟在自駕遊方面，公路每日使用共4000萬輛以上，已恢復去年同期的八成以上。

另有多個網購平台發布假期消費報告，指與4月清明3日假期相比，五一民眾使用支付軟件支付寶在景區支付次數增長120%。民眾五一自駕遊的相關網絡消費增加兩倍，亦有民眾選擇在家玩遊戲機，其中京東和蘇寧易購的遊戲台式機成交額與去年五一相比，分別增加超過150%和235%。

此外，微信支付和美團統計了上周五（1日）至周日的晚上9時到次日凌晨2時的餐飲支付數據，發現五一假期中，內地微信支付餐飲線下支付金額比3月增長447%，其中武漢民眾宵夜支付金額按月增長270%；烏魯木齊增幅最大，對比3月增長了16倍。而包括廣州、上海、北京、武漢等城市在內，串燒都是夜間外賣熱度最高的食物，長沙、西安等城市的民眾則喜歡叫小龍蝦外賣。