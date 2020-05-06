新冠肺炎：小企業及個體戶延遲繳所得稅

國務院周三（6日）召開會議，決定進一步完善經濟紓困措施，幫助企業復工復產，其中允許小微企業和個體工商戶延遲繳納所得稅；並強調做好「六穩」、「六保」工作，擴大內需與促進消費。

國務院為幫助企業推出8個方面合共90項措施，包括加大減免小微企業和個體工商戶的增值稅；交通、餐飲、旅遊等企業，虧損結轉年限由5年延長至8年；減免企業繳交的養老、失業、工傷社保費上半年達6000億元（人民幣，下同，約6656億港元）；實施降準釋放1.75萬億元（約1.9萬億港元）資金；為企業提供低成本貸款2.85萬億元（約3.1萬億港元）。

會議要求，根據形勢變化和企業訴求，推出和完善相關政策，一是允許小微企業和個體工商戶延遲繳交所得稅，延長支持疫情防控保供相關稅費政策實施期限；向納稅人提供交通服務、生活服務及為居民提供生活必需品速遞收派服務收入，延長免徵增值稅時間。

另外，在年初發行的地方政府專項債1.29萬億元（約1.43萬億港元）基礎上，再提前下達1萬億元專項債限額，力爭5月底發行完畢。對保持就業崗位基本穩定的企業，尤其是中小微企業，延長延期還本付息政策，並創設政策工具支持銀行更多發放信用貸款。