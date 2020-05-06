團夥涉虛構國家脫貧攻堅項目　詐騙逾2千萬人民幣

據官媒周三（6日）報道，重慶兩江新區警方搗破一個新型民族資產解凍類詐騙團夥，該團夥涉虛構國家脫貧攻堅項目，以投資返還高額回報為幌子騙財，累計涉及3萬餘受害者，覆蓋31個省、自治區、直轄市，涉案金額2000餘萬元（人民幣，下同，約2220萬港元）。目前案件正進一步查辦中。

重慶市公安局兩江新區分局今年3月獲悉，有不法之徒透過微信推銷「中雲數字資產」，稱這是國家為在今年全面打贏脫貧攻堅戰，秘密委託推出的投資項目，可快速致富。當局隨即成立專案組深入調查，發現疑犯以投資少、回報高為誘煽動民眾投資，並以傳銷模式對發展下線的參與者進行獎勵，從而在短短2個多月時間大量行騙。

隨後，警方梳理出30餘個團夥的一級代理，明確其架構、涉案資金及其走向，得悉犯罪所得多通過購置房產、車輛、黃金飾品等方式隱匿。鎖定疑犯後，警方組成多個小組赴浙江、海南、江蘇、江西、山東、雲南等地進行集中抓捕，最終將51歲上海男主犯虞某及其團夥成員16人緝拿歸案，凍結涉案贓款550餘萬元（約610萬港元），並追繳財物及現金總額1200餘萬元（約1332萬港元）等。