中國繳清聯合國會費　共計約3.36億美元

美國國務卿蓬佩奧早前指出美國可能永不會再資助世界衞生組織（WHO）後，中國隨即表明，除了會向世衞捐款，也會繳清聯合國會費。中國常駐聯合國代表團周二（5日）表示，中國已向聯合國全額繳納2020年會費，共計約3.36億美元（約26億港元）。另就台灣欲參與世界衞生大會（WHA），大陸外交部周三（6日）表示，民進黨當局「以疫謀獨」不可能得逞。

中國常駐聯合國代表團表示，中國已全額繳納今年聯合國會費，數額約為12%的聯合國會費，對比2016年至2018年7.92%的聯合國會費分攤比例上升。而據官媒報道，美國累積拖欠超過10億美元（約78億港元）會費，佔全部欠費的76%，已是聯合國欠費最多的國家。

另一方面，大陸外交部發言人華春瑩周三在例行記者會上表示，陸方對台灣參與世衞組織活動的問題上立場明確和一貫，在符合一個中國原則的前提下，大陸中央政府已對台灣參與全球衞生事務作出了妥善安排，確保無論台灣境內還是國際上發生突發公共衞生事件，台方都可及時有效應對。她強調，疫情以來民進黨當局進行政治操弄，持續炒作有關問題，目的顯然是「以疫謀獨」，相信這一圖謀是不可能得逞的。

台媒報道，伊斯瓦蒂尼尼加拉瓜、帛琉、聖盧西亞、馬紹爾群島等5個台灣的邦交國，已致函世衞總幹事譚德塞，提案要求讓台灣以觀察員身份參與在本月18日舉行的世界衞生大會。提案內容強調，新冠肺炎全球大流行進一步凸顯包容性，以及不讓任何人被遺漏在全球衞生網絡之外的急迫性和重要性，因此有必要讓台灣參與。