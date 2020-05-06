新冠肺炎：官媒提四大疑點　質問美政客瞞疫情

中美兩國近期就新冠肺炎疫情責任爭議不斷，官媒周三（6日）發表評論文章，提到美國新澤西州貝爾維爾市長梅爾哈姆，日前稱相信自己去年11月已感染了新冠病毒一事，進一步戳穿了美國政客所吹噓的疫情「信息透明」的謊言。文章提出四個疑點，並稱「事出無常必有妖」，質問美國政客究竟想欺瞞世界到何時。

文章提到四點疑點，第一，美方對境內疫情發展的時間線一直諱莫如深，令人質疑其疫情爆發的時間起點。美國疾控中心主任雷德菲爾德已公開承認，在始於去年9月的流感季中，部分死亡病例感染的實際是新冠肺炎；加州近期公布的一宗屍檢報告亦顯示，當地最早的新冠肺炎死亡病例出現於2月6日，且無已知的旅行史，比美國疾控中心公布的首宗死亡病例時間早了三周多。

第二，美方對確診病例、死亡人數等避重就輕、含糊不清，甚至對防控專家搞起行政審查和打擊報復，質疑美方是用「掩耳盜鈴」方式處理公共衞生緊急事件。第三，美國政府居然在光天化日之下對科學家禁言封口，如白宮甚至阻止感染疾病中心主管福奇，就美國政府的疫情應對到眾議院作證，赤裸裸暴露了美國政客對疫情真相的忌憚。

最後，作為世界最發達國家，美國防疫物資採購與調配信息混亂，例如負責美國衞生與公眾服務部監察工作的官員格里姆披露美國數百家醫院無法滿足檢測需求，且物資嚴重短缺，卻被美國領導人以報告「政治偏見」為由將其調離，樁樁件件驗證了美國所謂的信息透明恰恰是雲山霧罩，抗擊疫情的寶貴時間被一次次耽誤。