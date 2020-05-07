新冠肺炎：武漢121間學校高三復課　

學校在每個學生的桌上，設立了透明隔板，阻隔飛沫。

新冠肺炎疫情持續，截至周四（7日）凌晨，內地累計確診病例82,883宗，死亡4633人。基於疫情緩和，湖北武漢市周三（6日）首批121間學校的高三年級學生正式復學，返校的所有學生均須進行健康檢測；另外，疫情緩和推動「五一」期間的旅客消費，其中江西省在「五一」期間的旅遊消費達153.83億人民幣（約170.5億港元），位列全國第一。

武漢市高中允許高三年級學生復課，校方絞盡腦汁，為到校學生的安全，實行相關的防疫安排。其中武漢市第六中學的高三年紀，將學生分為A、B兩班上堂，每個班都不超過30人；武漢市第二十三中學，則在每個學生的桌上，設立了透明隔板，既能阻斷交流，也能阻隔學生用餐時的飛沫。

另今年的「五一」假期已經圓滿結束，截至周三晚上8時，共有24個省份公布匹了「五一」假期旅遊數據，其中江西、湖南、廣東三省，均有破百億的旅遊收入；而江西、貴州、湖南、廣東、河南、山東、福建、陝西、甘肅等9個省份，接待遊客總數均超千萬人次，其中江西和貴州都突破了2000萬人。

中國旅遊研究院公布調查數據顯示，假期間通過預約遊覽景區的遊客比例達77.4%，其中74.1%的遊客認為預約旅遊體驗更好；超過4000個景區可在OTA上預訂門票；疫情期間，遊客高度關注用餐安全和文明用餐，59.9%的遊客傾向於「為了安全衞生選擇更高價格產品」，對公筷公勺的接受和認可程度都有所提升；由於跨省旅遊業務尚未恢復，旅遊市場以自駕游、周邊遊、本地休閒遊為主，其中自駕游比例達到64.1%，創歷史新高。