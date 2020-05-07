新冠肺炎：星洲調查指中國人最滿意政府抗疫表現 日本人最不滿

一項在周三（6日）公布結果的調查發現，中國的民眾大多滿意政府應對新冠肺炎疫情的表現，但西方國家的國民則認為自己的政府表現差勁，對自身政府抗疫評價最低的是日本人。

有關研究由新加坡民調機構Blackbox Research與科技公司Toluna合作進行，訪問了全球23個國家及地區的民眾，了解他們對自己政府應付新冠肺炎疫情的看法，採用的4個指標包括政治領導、企業領導、社會和傳媒。

調查結果顯示中國的得分最高，有85分，大部分受訪者在4項指標中，對給予政府正面評價。排名第2的越南有77分，隨後是同為取得59分的阿聯酋和印度；而得56分的新西蘭，是唯一分數高於全球平均分（45分）的西方國家。調查指出，這表示西方國家的人民普遍不滿政府應對疫情的表現。

美國、澳洲、意大利、德國、英國和法國的得分，都比全球平均分數低，其中法國只有26分，全球排名尾二；全球最低分的國家是日本，只獲得16分。

Blackbox Research創始人兼行政總裁布萊克（David Black）指出，總括來說大部分國家及地區的抗疫表現都不符人民的期望，而中國人例外地滿意政府表現的原因，可能是當全球疫情大爆發之際，中國已經踏入康復期，令人覺得中國政府把疫情處理得好。