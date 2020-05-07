公安部長趙克志官媒撰文　嚴查黑惡勢力「保護傘」

中國國務委員、公安部部長趙克志，周四（7日）在內地官媒撰文，指全國公安機關和廣大公安民警在過去一年忠誠履職，在推動新時代公安工作中取得新成效，未來將堅持不懈地用以武裝頭腦、指導實踐、推動工作，不斷提升維護國家政治安全和社會穩定的能力水平，忠實履行黨和人民賦予的新時代使命任務。

趙克志表示，全國公安機關及公安民警堅持知行合一，切實增強貫徹落實的政治自覺、思想自覺和行動自覺，把新時代公安改革向縱深推進，堅持全面從嚴管黨治警，懲治各種腐敗現象，嚴查黑惡勢力「保護傘」。同時，堅持和加強黨對公安工作的絕對領導，加強公安機關黨的政治建設、領導班子建設及領導制度落實工作。

他指出，公安機關將繼續強化使命擔當，堅決維護國家政治安全和社會大局穩定，切實保障人民安寧，堅守公平正義；全面落實嚴格規範公正文明執法要求，樹立正確法治理念，加強執法權益保障、監督管理及教育培訓。

同時，堅持改革創新，不斷提升公安工作現代化水平，包括深入推進公安機關機構改革、警務機制改革，加快推進公安大數據智能化建設應用，加強基層基礎建設等，並始終堅持政治建警、從嚴治警方針，緊緊圍繞對黨忠誠、服務人民、執法公正、紀律嚴明總要求和「四個鐵一般」 標準。