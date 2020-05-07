新冠肺炎：貿易聯繫緊密　澳洲或對中日韓重開邊境

隨着澳紐的新冠肺炎疫情逐漸放緩，兩國近日開始討論互開邊境的可能性。澳洲疫情協調委員會負責人鮑爾（Neville Power）周三（6日）透露，政府亦打算向部分亞洲國家重開邊境，中國、南韓和日本都在候選名單之上，因為澳洲與這些國家貿易聯繫緊密。

澳洲總理莫里森於3月任命鮑爾為疫情協調委員會負責人，負責減輕疫情對企業、社區和人民的影響，並力保人民就業。鮑爾接受當地媒體訪問時表示，可以考慮特定的地點和測試，譬如出入境檢測，讓重要的活動和出行可以盡早解禁。他稱：「我們與日本、南韓和中國有非常重要的貿易聯繫，故有機會重開邊境。我們的資源領域非常依賴這些亞洲市場，可能有需要前往那裏。」

澳洲至今有6891人確診新冠肺炎，當中97人死亡，確診數增幅大為放緩。早前報道指，澳洲周五（8日）將制訂出放寬限制措施的框架，由各省及領地政府決定如何執行。新南威爾士省及維多利亞省則表明，不會在下周日（10日）母親節前放寬任何限制；但新省省長貝雷吉克莉安指出，未來數周生活將開始恢復正常。