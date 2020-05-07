中美軍事角力升級　巨浪3型潛射彈道導彈射程遠及美俄

新冠肺炎疫情令中美關係緊張之際，兩國近日在台海及南海的軍事角力升級。兩軍的行動備受矚目，特別是中國海基核威懾力量未來王牌、巨浪3型潛射彈道導彈；近日網上流傳聲稱是該導彈試射的影片，令輿論再關注中國核武發展。

解放軍現役戰略核潛艇是094型，近日有報道引述消息指，2艘升級版094型最近服役，它們配備更佳的雷達、聲納及魚雷技術，大大提高中方水下戰力。報道續指，中方計劃建造6艘094型，在去年解放軍海軍成立70周年的海上閱兵，4艘094型登場；消息指海軍可能自閱兵後接收多2艘同級潛艇，未知是否升級版。

094型可搭載16枚射程約7000公里的巨浪2型，據報新一代戰略核潛艇096型處於研發階段，外界相信它能搭載24枚巨浪3型。這款導彈射程據報1.2萬公里，意味潛艇在中國海域發射它時，美國、歐洲、印度及俄羅斯都在其射程範圍之內。

去年6月初，內地大批市民目擊不明飛行物之際，解放軍火箭軍和海軍幾乎同時作出回應，其中後者在社交平台上載巨浪1型從海底發射升空的照片；中國國防部事後表示，按計劃進行的科研試驗是正常，並不針對任何國家和特定目標。內地傳媒指這是官方證實消息的表達方式，意味官方首次證實巨浪3型的試驗。

有俄羅斯軍事專家分析，由於巨浪2型射程不足，若要核打擊美國本土，搭載導彈的潛艇就要駛出中國近海，大大提升發射的風險；相反，巨浪3型射程更遠，令潛艇可安全在被譽為「堡壘海域」之稱的渤海，對北美洲大陸發動核攻擊。

巨浪3是中國目前研發中的第3代洲際潛射彈道導彈，據報可搭載最多10枚分導式核彈頭。由目前3次試射的平台來看，它提升射程及攜彈數量的同時，尺寸未超過巨浪2型的發射井，所以相信094型或32型彈道導彈試驗潛艇都能搭載它。

中國核力量受美國關注，華府要求中國加入美俄的核裁軍談判被拒。美國《外交家》網上雜誌日前刊登評論文章，指中國尋求建立與美國對等的核力量，美國國防部情報局去年曾表示，中國核彈頭數量未來10年或倍增至600枚。文章指美方應加強攻守兼備，包括研發新一代戰術、戰略導彈，以及導彈防禦系統。