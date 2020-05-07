傳中國先後3次成功試射巨浪3型　最近一次為去年12月

潛射洲際彈道導彈是核武國家建立全面核威懾力量的重要一環，它與陸基洲際彈道導彈、戰略轟炸機組成「核三位一體」。自前年開始，已傳出中國先後3次成功試射巨浪3型潛射洲際彈道導彈，惟中國官方至今均未予以證實。

首次試射發生於2018年11月24日，由美國傳媒引述美國國防部官員披露，報道指此次試射由一艘改進型的032型潛艇完成；美國情報機構密切監測是次測試，據指美方預警衞星探測到潛艇發射導彈，但無法得知有關測試的更多細節。

2019年6月2日，中國多地民眾凌晨目撃有發出白光、拖着長尾巴、狀如彗星的不明飛行物體（UFO）在高空穿雲而出。遼寧大連海事局曾發通告指，當天凌晨2時半至中午12時，渤海地區將執行軍事任務並禁航。有內地傳媒因此分析估計，UFO可能是巨浪3型；而美媒指發射載體與前一年一樣，同為32型潛艇。

最近一次試射是2019年12月22日，美媒引述美國國防部官員報道，解放軍一艘094型戰略核潛艇在渤海試射巨浪3型，美方間諜衞星及區內其他情報平台監控試射；導彈發射後向西飛行，惟官員沒有透露詳情，包括導彈是否擊中目標。