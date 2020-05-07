組織涉以高薪當主播作餌　誘騙逾百少女借錢整容

若有一份工作月薪高，又可變美，應該令不少女子趨之若鶩，但往往容易跌入詐騙陷阱。廣東廣州公安局新聞辦公室周三（6日）通報稱，天河區警方近日破獲一宗涉嫌以高薪招聘作招徠，騙對方先貸款整容的詐騙組織，警方逮捕14人，其中8人被檢方批捕，涉案金額約230萬元（人民幣，下同，約255萬港元）。該組織涉詐騙逾100名少女，她們整容後，「老闆」隨即失聯，部分少女面臨巨額貸款。

少女曉夏（化名）去年9月在社交平台上發現高薪招聘網絡主播的廣告，聲稱只需與網民聊天就可輕鬆月入至少5萬元（約5.6萬港元）。曉夏與廣告中的李姓男職員聯絡，搭火車到廣州某酒店面試。李男表示，曉夏外形不符合主播標準需整容，修整鼻子、雙眼皮、皮膚等方面後才能入職。李男將她帶到「X美醫療美容門診部」，整容總費用為5.8萬元（約6.4萬港元）。

曉夏表示無力承擔費用時，一網貸公司職員表示，可為她辦理分期貸款，工作後再償還。曉夏接受整容後，返回老家休養，詎料李男隨即失去聯絡，她才知道被詐騙，隨後報警求助。天河警方發現有大批少女報稱有類似經歷，直到今年3月4日在遼寧鞍山市逮捕李男，再循線逮捕多名組織主要成員。

該組織銷售部核心成員王某被捕後向警方表示，他們利用女性想賺錢又工作輕鬆的心理，以低價整容和介紹工作等方式，要求少女繳費或貸款，賺取利潤。該組織分廣告部、銷售部、美容院等多個部門，平均每月流水約300多萬（約333萬港元），賺取利潤後再層層分拆，每人獲一定比例的款項。客戶接受整容手術兩日後，美容院將款項匯款到王男的帳戶內。

警方調查發現，該組織以「高薪」和低價整容等方式引誘少女，以即時貸款、毋須抵押等可快速貸款；當少女想放棄整容時，該組織以威脅、恐嚇等方式強迫她們貸款。警方表示，該組織是環環相扣的整容騙局，不少社會經驗不足、心智不夠成熟的年輕女子成為他們的主要對象，形成一條黑色產業鏈。