千人計劃銷聲匿迹　疑與美方調查參與學者有關

中國早於2008年啟動引進海外高層次人才的「千人計劃」， 吸引大量海外的學者尤其華裔到中國工作，惟計劃如今卻銷聲匿迹，網上亦難以搜尋到相關資料。外界認為，計劃消失或與美國聯邦調查局近年調查參與計劃的學者有關。

「千人計劃」全稱為「中國海外高層次人才引進計劃」，實施12年以來約有8000名海外專家入選，獲重金禮聘，其中大多為華裔學者。不過，美方認為中方藉計劃竊取美國機密、智慧財產和重要技術，且先後有多名華裔科學家在美國以間諜罪與其他罪名被捕，遂於前年9月起將參與計劃的學者列為調查重點對象。

據此前報道，美國哈佛大學化學及化學生物系主任利伯（Charles Lieber），及兩名在波士頓大學進行研究的中國公民，涉嫌隱瞞與中國政府的聯繫，同時收受美國研究資助，今年1月底被美國檢察官起訴，其中利伯曾參與「千人計劃」。另美國印度裔科學家盧克曼（Turab Lookman）因隱瞞參與計劃，去年5月被控虛假陳述罪名，至今年1月認罪，等候判刑。

美國副國家安全顧問博明（Matt Pottinger），周一（4日）發表演時曾談及民主，惟相關內容在微博上5分鐘內就消失。美國國務院東亞局周四（7日）在社交網站Twitter發文指，博明演說消失當天，美國《華盛頓郵報》卻發布中國駐美大使崔天凱的投稿文章，直言兩者差異不言而喻。