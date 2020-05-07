王健林隔4月再露面　重提今年開50個萬達廣場

萬達集團董事長王健林繼今年1月13日主持萬達年會後，周三（6日）首度公開露面，主持集團工作會議。會上他要求集團各公司未來8個月要加倍努力工作，力爭完成年初確定的年度經營目標，又特別強調今年開店目標不變。據了解，集團今年計劃開設50個萬達廣場。

受新冠肺炎疫情影響，萬達集團旗下多項業務收益下滑，當中以萬達文化集團旗下包括影視、健身、兒童娛樂、文旅業務受影響最嚴重。據萬達電影今年第一季財報顯示，首季營收為12.55億元（人民幣，下同，約14億港元），按年減70%，淨虧損達到5.5億至6.5億元（約6.1億至7.2億港元）。此外，由於疫情在美國擴散，萬達集團旗下美國最大連鎖影院AMC在3月17日宣布，全球1千家電影院將暫時關閉。

同樣在新冠肺炎疫情重創的還有集團旗下的萬達廣場業務。按集團數據顯示，截至4月1日，包括湖北省武漢市楚河漢街在內的武漢市4座萬達廣場正式復工。至此，全國30省市區、201個城市的324座萬達廣場以及丹寨萬達小鎮已全部恢復營業。

數據顯示，2019年萬達商管的營收約787億元（約873億港元），同比下降約26%。以此來推算，按王健林的要求，萬達商管2020年的營收將不低於此數。