新冠肺炎：德國入口逾1億個中國口罩　20％品質不合格

新冠肺炎肆虐全球，歐美多國均向中國及中企購買防疾物資，卻屢傳口罩品質有問題。德國傳媒日前報道指，德國早前向中國購入1.08億個口罩，其中有20%不合規格。境外媒體周三（6日）引述德國衞生部發言人瑙博爾（Teresa Nauber）證實事件，表示將退回部分口罩，剩餘口罩經檢驗後會運往德國。

德國傳媒周一（4日）引述德國衞生部發言人指，政府早前向中國購入大批口罩，計劃向醫院及診所提供，惟當中有20%的口罩品質不符合標準，大部分不合格的口罩在內地時已被發現有問題，因而未有出口。

德國衞生部發言人瑙博爾回應指，確實有大約20%購自中國的口罩不合格，但不代表該批口罩無法用於醫療用途，衞生部將向中國退回有問題口罩，其餘口罩檢驗後再運往德國，意味當局將對該批口罩進行兩次檢驗。

有在德國從事口罩進出口貿易商人指，中國現時有許多口罩製造商，但只有少部分具備出口資質，原因在於新冠肺炎疫情爆發前，國際上沒有對口罩質量的標準作統一規定，亦缺乏權威的質量認證機制。