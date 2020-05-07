涉貪當保護傘　前公安局長拿賄款付洗腳女郎分手費

雲南省宣威市公安局前副局長龍德留，去年12月因受賄罪一審被判刑。據判決文書顯示，龍某隱瞞患有乳癌的妻子，與一名洗腳女郎有染並育有一子，二人其後分手，龍某更用50萬元（人民幣，下同，約55萬港元）賄款買斷該段婚外情。

在當地公安體系工作近34年的龍德留，早年因參與由時任公安局長組織的賭局，認識一名劉姓商人，並6次收取對方共8萬元（約8.9萬港元）。2009年宣威市公安局要興建科技樓，龍某協助劉某中標。之後龍某再獲劉某送贈現金和禮品。

2016年，當地黑勢力成員張某打爛公安局某人座駕的汽車玻璃被刑事拘留，之後張某兄長找朋友向龍某行賄10萬元（約11萬港元），過了3、4天，張某便獲釋。

在2003年，已婚的龍某認識一名王姓洗腳女郎，兩人交往後發生性關係，2008年王女為龍某誕下一子。惟王女於2015年認識現任丈夫，決心與龍某一刀兩斷，並索取50萬元（約55萬港元）分手費。龍某因為沒錢，於是向2名老闆求助。

其中邱姓煤礦老闆表示，龍某曾找他借過兩次錢，到第三次不好拒絕，於是給了龍某40萬元（約44萬港元）。不過邱某強調，他沒有請龍某幫過忙。至於餘下的10萬元（約11萬港元），則來自賓館老闆葉某。據知葉某的兒子2007年4月調到宣威市工作後，多次因龍某的協助和推薦獲得任用和提拔。

2019年4月，龍德因涉嫌違紀違法問題接受調查。同年12月，經雲南省陸良縣法院審理查明，龍某於2008至2017年間，利用職務便利，先後他人賄款共102萬元（約113萬港元），在工程承攬、撥付、違法案件處理、職務晉升調整等過程中，為他人謀取利益，龍某最終被判處4年半有期徒刑，共罰款40萬元（約44萬港元）。