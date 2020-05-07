新冠肺炎：台派紓困現金惹混亂　行政院長道歉認溝通不足

因應新冠肺炎疫情影響，台灣的行政院周一（4日）宣布針對沒有保險的弱勢社群、農民及漁民等，擴大發放1萬元新台幣（約2590港元）現金紓困。消息傳開後，引來大批民眾到各鄉市政府排隊申請，多地區出現排隊人龍情況混亂，更有民眾未獲申請成功而自殘。行政院長蘇貞昌周四（7日）在該院會議上致歉，承認部門溝通不足，要求台灣的衞福部簡化申請流程。

高雄一名58歲王姓男子周二（5日）到區公所申請紓困現金，疑因不符合申請資格，無法順利完成申請，就留在所內不願離開。他見對方報警後，突然拿出原子筆揮動，刺頸自殘，「要我餓死就對了」。公所職員向王男解釋稱，他是低收入家庭，不具有申請資格。惟王男不願理會，反而變得情緒激動，隨後被警方制服在地。

花蓮市政府周三（6日）引來上千名民眾前來排隊申請，但行政院同日突然召開臨時記者會表示要簡化流程，而各地政府並無收到相關文件，花蓮市政府隨即暫停申請。有民眾前來申請無果，質疑市公所公務員表示，周三召開的行政院記者會，指民眾可在周四到各鄉市政府申請。

花蓮市長魏嘉賢周四回應稱，地方市公所不能因為一個記者會，就按會上內容走，對基層公務員造成很大的困擾，惟有暫停辦理。魏嘉賢續稱，相關紓困現金在6月底之前都可以申請，目前已收到相關公文，會先培訓公務員，將在下周一（11日）重新開放申請。

衞福部統計結果顯示，首日已收到逾1.03萬個申請。蘇貞昌表示，政府提出現金補助是出於善意，但相關配套措施思慮不周，造成民眾不便，中央和地方部門聯繫不足，令地方部門職員面臨民眾責難，政府也未及時解釋。蘇貞昌強調，有錯就改，將通過衞福部簡化程序，向公眾傳遞清晰領取和申請的方法。

蘇貞昌周四下午召開記者會，再次向基層公務員和民眾道歉，強調符合資格的民眾只要帶備台灣的身份證等證明文件即可申請，由當局審批後，3至5日後可收到款項，「這件（事）由我負完全責任，沒做好，我深自檢討」。