Tesla上海廠傳停工　或因海外零件供應短缺

美國電動車生產商特斯拉（Tesla）投產僅半年的上海廠房，有傳自本月起停工至今，部分原因是受海外零件供應短缺。

據內地科技媒體從知情人士獲悉，特斯拉上海工廠原定由上周五（1日）起休假至周二（5日），惟周三（6日）未如期復工，並估計停工至周六（9日）。報道引述一名特斯拉內部人士稱，目前只有部分工序在進行，但總裝線沒開工。至於停工原因，多名車廠員工和業內人士透露，「至少一部分原因是海外零部件供應問題」。報道指，這是自從海外新冠肺炎疫情爆發以來，首次明確影響到特斯拉中國工廠運作。

據知，中國製特期拉Model 3的零部件僅約30%為本地供應，其餘大部分均倚賴海外供應，當中包括來自美國的電池及其他零部件。但自從新冠肺炎疫情於全球各地爆發，逼使各國政府下令停工，導致製造業停擺。

3月初，美國加州宣布停工停課，特斯拉在當地的弗里蒙特工廠宣告停工。同月，特斯拉位於內華達州的零部件工廠也停工14天。除美國之外，為大量美國和中國汽車公司供應零部件的墨西哥，自3月30日至4月30日進入衞生緊急狀態，全國一切非必要活動均暫停。