帳戶資料洩露　內地節目主持斥中信銀行侵犯私隱

內地清談節目主持池子（原名王越池）周三（6日）在微博發文並附上律師信，內容指中信銀行上海虹口支行在未經授權下，將其帳戶資料提供給其舊東家上海笑果文化傳媒有限公司（下稱笑果文化），涉嫌侵犯公民個人信息。中信銀行周四（7日）就事件致歉，並將涉事行長撤職。

池子在微博表示，因被拖欠演出報酬，一直跟笑果文化打官司。在對方提供的案件材料中，池子卻發現自己在中信銀行的個人賬戶交易資料。就笑果文化在沒有其身份證、銀行卡，也沒有司法機關的調查令情況下，竟能向銀行拿取其近兩年的銀行帳戶交易記錄，池子致電銀行了解，誰知對方竟回覆這是配合大客戶的要求。池子質疑銀行洩露用戶的個人私隱，已向銀保監會投訴。

中信銀行周四在官方微博就此事發表致歉信，稱經核實，近期笑果文化聯絡開戶支行，查詢公司向池子支付工資記錄時，銀行職員未嚴格按規定辦理，提供池子的收款記錄，銀行稱已按對相關員工予以處分，並將全面檢討銀行機制，防止同類問題再次發生。

至於笑果文化周三曾在微博回應稱，相關仲裁正在進行中，該公司「根據相關流程採取了財產保全、提起仲裁、證據收集等法律活動」，且上述行動「均在法律及合同的框架之下進行」。

今年1月，池子在微博自爆被笑果文化踢出工作群，與此同時，笑果文化CEO賀曉曦也在微博上發聲明，稱池子提出解約要求，公司正與其進行法律層面的協商。