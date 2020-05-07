垃圾分類專項執法行動展開　個人違規先教育後懲戒

內媒周四（7日）報道，新修訂的《北京市生活垃圾管理條例》（下稱《條例》）已於本月1日起正式施行，市城管執法局將集中展開為期3個月的生活垃圾分類專項執法行動，直至7月31日。行動中，執法部門將嚴厲查處生活垃圾分類投放、分類收集、分類運輸、分類處置等四個環節的違法行為，並將處罰與教育相結合。

《條例》規定，產生生活垃圾的單位和個人應按規定時間、地點和方式收集、傾倒垃圾，不得亂堆亂放；應按照廚餘垃圾、可回收物、有害垃圾、其他垃圾的分類，分別投入相應標識的收集容器。

若有單位違反規定，城管執法部門會責令立即改正，處1000元（人民幣，下同，約1110港元）罰款，再次違反規定則處1萬元（約1.1萬港元）以上5萬元（約5.5萬港元）以下罰款。至於個人違反規定則「教育在先、懲戒在後」，對拒不聽從勸阻者，會予以書面警告，再次違反規定的，處50元（約55港元）以上200元（約222港元）以下罰款。如應當受罰的個人自願參加生活垃圾分類等社區服務活動的，不予行政處罰。