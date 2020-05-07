新冠肺炎：研究稱首個疫苗動物試驗有效 已啟動臨床實驗
2020年05月07日 20:20
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中國醫學科學院醫學實驗動物研究所等研究團隊進行候選疫苗動物實驗。
內地有多個研究團隊周三（6日）聯合在美國科學促進會出版的權威學術期刊《科學》（Science）發表論文稱，全球首個新冠疫苗動物實驗研究結果顯示，疫苗在動物試驗中安全有效，注射一定劑量可產生保護作用。國家藥監局已於上月13日批准一間生物公司研製「克爾來福」候選疫苗，相關臨床研究於上月16日在江蘇徐州市進行。
中國醫學科學院醫學實驗動物研究所、浙江省疾控中心、科興控股生物技術有限公司等研究團隊合作研發疫苗，研究人員從來自中國、意大利、瑞士和英國等國家的11名確診患者中，提取支氣管肺泡灌洗液樣本，分離毒株，研發一種純化的滅活病毒候選疫苗。
該疫苗在小鼠、大鼠和恒河猴等靈長類動物中試驗，能產生抗體，對病毒產生中和作用。研究人員將不同劑量注射入動物體內，近1個月的觀察發現，動物無出現炎症、發燒、食欲下降或體重減輕等不良反應，肺部病毒載量明顯下降，咽喉、肛門和肺部等未檢測到病毒，免疫系統產生抗體。
研究結果顯示，恒河猴注射6微克劑量候選疫苗可對病毒攻毒提供保護作用，注射3微克可產生部分保護作用，可見候選疫苗在恒河猴中具有安全性。目前，國家藥監局批准科興控股旗下的生物技術公司生產，進行兩期臨床研究。
此外，有外媒指出，中國研發疫苗速度快是得益於「集中力量辦大事」的制度，但封閉的政治制度也掩蓋了安全醜聞的歷史，並保護它免受外國競爭。報道指中國武漢生物曾在2018年爆出白喉、破傷風、百日咳問題疫苗事件，科興生物科技則曾在2002年到2014年間捲入向藥監官員賄賂的醜聞。不過，現時中國當局允許這兩間公司加速新冠疫苗試驗。