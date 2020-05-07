新冠肺炎：研究稱首個疫苗動物試驗有效　已啟動臨床實驗

內地有多個研究團隊周三（6日）聯合在美國科學促進會出版的權威學術期刊《科學》（Science）發表論文稱，全球首個新冠疫苗動物實驗研究結果顯示，疫苗在動物試驗中安全有效，注射一定劑量可產生保護作用。國家藥監局已於上月13日批准一間生物公司研製「克爾來福」候選疫苗，相關臨床研究於上月16日在江蘇徐州市進行。

中國醫學科學院醫學實驗動物研究所、浙江省疾控中心、科興控股生物技術有限公司等研究團隊合作研發疫苗，研究人員從來自中國、意大利、瑞士和英國等國家的11名確診患者中，提取支氣管肺泡灌洗液樣本，分離毒株，研發一種純化的滅活病毒候選疫苗。

該疫苗在小鼠、大鼠和恒河猴等靈長類動物中試驗，能產生抗體，對病毒產生中和作用。研究人員將不同劑量注射入動物體內，近1個月的觀察發現，動物無出現炎症、發燒、食欲下降或體重減輕等不良反應，肺部病毒載量明顯下降，咽喉、肛門和肺部等未檢測到病毒，免疫系統產生抗體。

研究結果顯示，恒河猴注射6微克劑量候選疫苗可對病毒攻毒提供保護作用，注射3微克可產生部分保護作用，可見候選疫苗在恒河猴中具有安全性。目前，國家藥監局批准科興控股旗下的生物技術公司生產，進行兩期臨床研究。

此外，有外媒指出，中國研發疫苗速度快是得益於「集中力量辦大事」的制度，但封閉的政治制度也掩蓋了安全醜聞的歷史，並保護它免受外國競爭。報道指中國武漢生物曾在2018年爆出白喉、破傷風、百日咳問題疫苗事件，科興生物科技則曾在2002年到2014年間捲入向藥監官員賄賂的醜聞。不過，現時中國當局允許這兩間公司加速新冠疫苗試驗。