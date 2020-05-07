新冠肺炎：商務部指防疫物資出口渠道暢通　強化質量把關

中國商務部周四（7日）下午舉行例行新聞發布會，回應五一假期消費、新冠肺炎防疫物資出口、外貿發展等問題，其中強調防疫物資出口渠道完全暢通。新聞發言人高峰稱，中國既設法滿足國際社會對防疫物資持續增加的需求，也不斷強化質量監控，規範出口市場秩序，以提供合格的物資予國際市場。

高峰表示，中國從3月1日至周三（5月6日）通過市場化採購方式，已向194個國家和地區出口了防疫物資，其中77個國家和地區政府、6個國際組織通過官方渠道，與中方簽署了216批次醫療物資商業採購合約；71個國家和地區政府、8個國際組織正與中國企業開展128批次商業採購洽談。而據統計，4月以來中國防疫物資出口呈明顯增長之勢。

另外，商務部會同有關部門加強對非醫用口罩出口質量監管，同時嚴厲打擊假冒偽劣行為，並公布了一批國內市場查處的非醫用口罩質量不合格產品和企業清單。

五一方面，商務部表示，消費呈積極回暖態勢，重點監測零售企業的日均銷售額，較清明假期增長32.1%，按年下降6.7%。另全國有過百間電商企業參與網購節，在五一假期期間，部分大型電商銷售額按年增長超過30%。

高峰進一步指出，外貿發展仍面臨較大下行壓力，境外持續的疫情對全球經濟和貿易帶來巨大衝擊，從近期調研情況來看，外貿企業仍面臨已簽訂單取消或延期、新訂單簽約困難、物流不暢等。對此，商務部將重點支持企業開拓國際市場，協助企業更好地完成已簽訂單及獲得新訂單。