台北故宮人潮大跌　門票收入減99%

近年兩岸關係急凍，陸客赴台觀光人數限縮，致台北故宮博物院（下稱台北故宮）遊客數量大跌。今年爆發新冠肺炎，進一步打擊台北故宮及南部院區博物館（下稱故宮南院）的參觀人數，4月前往兩院僅2萬人次，門票收入更只有55萬元（新台幣，下同，約14.5萬港元），較去年同期大跌99%。

台灣的立法院教育文化委員會周三（6日）審查台北故宮公務預算解凍案。立委林奕華指出，台北故宮今年全年門票收入原本編列9億元（約2.4億港元），但1月至4月的實際門票收入只得5200多萬元（約1370萬港元），要求台北故宮評估下半年的參觀人數。

台北故宮院長吳密察表示，本月的門票收入是開館以來最差。他又稱，台北故宮參觀者絕大多數是外地遊客，即使台灣疫情已趨穩定，但因其他國家疫情仍未受控，除非邊境管制制措解除，否則情況不容樂觀。

會上亦有立委指出，台北故宮今年推出的「愛台灣博物館卡」銷情不理想，原定到2022年6月共發行5萬張，但至今目僅售出3760張，質疑卡的優惠內容不吸引。吳密察表示，預計今年底加入計劃的博物館將達20間，也將與高鐵、捷運，以及其他熱門景點合作，提升該卡的使用效能。