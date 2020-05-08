嫌病母常失禁起殺機　逆子坦承蓄謀已久

陝西榆林市靖邊縣一名58歲馬姓男子活埋79歲王姓病母，引起全國哄動。當地警方透露，馬男被捕後供稱，因母親生活難以自理，經常大小便失禁，令家裏臭氣薰天，使他心理壓力巨大，才萌生殺機。另馬的妻子表示，她事前得知丈夫有遺棄母親的想法，雖然明知報警後丈夫很可能入獄，仍決定救人要緊，大義滅親。

馬男被捕後坦承，活埋母親並非臨時起意，而是蓄謀已久，他因經常在活埋地點附近拾柴火，對當地地形熟悉，上周六（2日）晚上用手推車把母親帶到該處後，便把母親放進一個廢棄墓坑。警方指，馬男未有直接用泥土掩埋母親，而是用破碎的墓碑封住墓坑口後，再用泥土覆蓋，令墓穴內留有空間，母親才得以存活多天。

馬男被母親活埋後如常工作。惟其妻因曾聽到丈夫流露遺棄母親的想法，當晚見丈夫用手推車帶走母親後，便十分擔心其安危，在多天沒消息後，周二（5日）上午終決定報警。

警員前往救人時，因擔心傷害到王婦，故決定放棄使用鐵剷，而是徒手刨土。挖至墓碑時，警員便聽到王婦呼救，結果王婦獲救後第一句便說︰「我就知道一定會有人來救我的。」