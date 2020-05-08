小學生撞私家車後留字條道歉　窩心塗鴉叫車主哭笑不得

小學生不小心撞凹停泊路邊的私家車，但勇於認錯，留下字條道歉並賠償，對車主而言，本來也算是「苦中一點甜」。然而江蘇鹽城市陶先生近日遇到上述事件後，卻哭笑不得，全因該名小學生不但不小心撞凹了其愛車，更「故意」在愛車上「塗鴉」。

從網傳短片可見，車窗上貼有一條字條，上面寫着︰「不小心碰壞你的車，下邊有賠你的錢」，字條落款為「射陽小學XX」，車右前輪下方放了23元人民幣（約26港元）。或許因為碰撞處太不明顯，該小學生擔心陶先生找不到，竟用水彩筆在車上留下2道長長的箭嘴記號，並分別寫上「就是這位置」和「錢在這裏」。

陶先生坦言，他當天下班後，遠遠看到車窗上有字條，起初還以為是罰單，仔細觀看字條上的留言後，頓時哭笑不得，只好拍下短片表示「當然是選擇原諒他（該小學生）」，並發到網絡。目前，陶先生已去掉箭嘴記號，但未計劃維修私家車。

短片引起網民熱議，有網民笑言，「熊孩子，字不錯」、「小孩子盡力承擔並且畫蛇添足，真是天真無邪」。也有網民表示︰「好孩子，知道承認錯誤並承擔責任，就是可愛地不知道怎麽做才對。」