蓬佩奧︰不排除再展中美貿談　促華修正貿易方針

新冠肺炎疫情重擊經濟下，外界關注中國能否履行早前與美國簽訂的首階段貿易協議。 而在中美角力升溫下，美國國務卿蓬佩奧周四（7日）受訪時則指，不排除與中國展開更多貿易談判。

蓬佩奧接受消費者新聞與商業頻道（CNBC）訪問時，直指「如果他們（中國）如早前對我們所言，真的想與世界接軌、想保護知識產權、想進行公平及對等貿易」，雙方就可繼續進行貿易談判。他續指，但如果中國選擇奉行過去25年來的同一種貿易模式，總統特朗普就會因為這不符美國人民利益，予以回絕。

中美近日就新冠肺炎源頭問題交鋒不斷，蓬佩奧更是屢次歸咎中國，而被華媒多番抨擊。CNBC記者問道，在中美摩擦加劇下，美國一方是否仍可期望下一輪中美談判；蓬佩奧則態度正面稱︰「一如特朗普政府過去3年的做法，我們準備好以良好信念處理這些（貿談）事務。」

不過，特朗普早前曾表示，如果中國未有履行首階段經貿協議中的採購承諾，將會中止貿易協議。他其後又指，將在未來一兩周內，就中方是否達到兩國首階段經貿協議中的採購承諾作出報告。

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